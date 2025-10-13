أخبار اليمن : إستشهاد الصحفي الجعفراوي جنوبي غزة

إستشهاد الصحفي الجعفراوي جنوبي غزةاستشهد مساء اليوم الأحد، الصحفي والناشط صالح الجعفراوي، خلال تغطيته لحجم الدمار الذي خلفه العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية في مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن جثمان الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي؛ والذي ارتقى مساء اليوم برصاص عملاء الاحتلال أثناء تغطيته لحجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في جنوب مدينة غزة، وصل إلى مستشفى المعمداني.

وفُقد الاتصال مع الزميل “الجعفراوي” مساء الأحد، خلال تغطيته للجرائم الإسرائيلية التي خلفها العدوان في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، منوهًا إلى أن شهود عيان أكدوا أن “خارجين عن القانون” أطلقوا النار على الشهيد صالح وسرقوا مقتنياته.

وأضافت مصادر محلية وعائلية أن الشهيد صالح كان قد تعرض لـ “تهديدات بالقتل والاغتيال” من قبل الاحتلال الإسرائيلي طوال الحرب العدوانية؛ “قبل أن يُنفذ المهمة خارجون عن القانون اليوم في حي الصبرة”.

