إستشهاد الصحفي الجعفراوي جنوبي غزة
استشهد مساء اليوم الأحد، الصحفي والناشط صالح الجعفراوي، خلال تغطيته لحجم الدمار الذي خلفه العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية في مدينة غزة.
وقالت مصادر طبية إن جثمان الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي؛ والذي ارتقى مساء اليوم برصاص عملاء الاحتلال أثناء تغطيته لحجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في جنوب مدينة غزة، وصل إلى مستشفى المعمداني.
وفُقد الاتصال مع الزميل “الجعفراوي” مساء الأحد، خلال تغطيته للجرائم الإسرائيلية التي خلفها العدوان في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، منوهًا إلى أن شهود عيان أكدوا أن “خارجين عن القانون” أطلقوا النار على الشهيد صالح وسرقوا مقتنياته.
وأضافت مصادر محلية وعائلية أن الشهيد صالح كان قد تعرض لـ “تهديدات بالقتل والاغتيال” من قبل الاحتلال الإسرائيلي طوال الحرب العدوانية؛ “قبل أن يُنفذ المهمة خارجون عن القانون اليوم في حي الصبرة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إستشهاد الصحفي الجعفراوي جنوبي غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.