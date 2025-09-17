نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة أبناء العم.. لجنة الحكام تسند مباراة الإسماعيلي والزمالك للحكم أمين عمر في المقال التالي

مواجهة أبناء العم.. لجنة الحكام تسند مباراة الإسماعيلي والزمالك للحكم أمين عمر.

يخوض نادي الزمالك مواجهة قوية مع الإسماعيلي مساء يوم الخميس المقبل على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل.

ويسعى نادي الزمالك، إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية، بثلاثية دون رد.

أمين عمر ، وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة مهمه إدارة المباراة لطاقم حكام بقيادة الحكم الدولي أمين عمر.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي أمام نظيرة الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في تمام الساعة الخامسة، على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

طاقم حكام مباراة الزمالك والإسماعيلي

وأسندت لجنة التحكيم قيادة مواجهة الإسماعيلي والزمالك للحكم الدولي أمين عمر حكمًا للساحة.

ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول. وعمر فتحي مساعد ثاني. فيما يتواجد إبراهيم محجوب حكم رابع.

الحكم أمين عمر

ترتيب الفريقين بالدوري

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتعد مواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي واحدة من أهم كلاسيكيات الكرة المصري، التي تتمتع بجماهيرية ومتابعة كبيرة، وبشكل عام سبق وأن تواجها الفريقين معًا في 116 مباراة في مختلف البطولات.

وخلال 116 مباراة سابقة تمكن أبناء ميت عقبة من تحقيق الفوز في 61 مباراة بمختلف البطولات، حقق الدراويش الانتصار في 24 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة.

وسجل لاعبو الزمالك 162 هدف في مرمى فريق الإسماعيلي، فيما تلقت شباك الزمالك 98 هدف بأقدام لاعبي الإسماعيلي.

هدافي المواجهات بين الفريقين

ويعد عبد الحليم علي مهاجم نادي الزمالك السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معًا، برصيد 8 أهداف، يليه الثنائي طارق يحيى ومحمد صلاح أبو جريشة برصيد 6 أهداف لكلا منهما.

وعلى صعيد مواجهات الدوري فقط، تواجها الفريقين معًا في 104 مباراة من قبل، تمكن خلالهم الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 51 مباراة، وتذوق مرار الهزيمة في 22 مباراة، وحضرالتعادل بين الفريقين في 31 مباراة.

ونجح لاعبو الزمالك في تسجيل 133 هدف في مرمى الإسماعيلي ببطولة الدوري، فيما تلقت شباكهم 88 هدف.