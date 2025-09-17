نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وغزل المحلة بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق غزل المحلة بالجولة السابعة من منافسات المرحلة الأولى لدوري نايل.

ويسعي ابناء بورسعيد في هذاللقاء بالفوز على الفرسان البيضاء من أجل حصد الثلاثة نقاط من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني، حكمًا للساحة.

أحمد حسام طه، مساعد حكم أول.

علي علاء، مساعد حكم ثان.

محمد ناصر، حكم رابع.

محمود عاشور، حكم تقنية الفيديو.

هيثم الشريف، مساعد حكم تقنية الفيديو.

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاربعاء على ملعب ستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات دوري نايل.