قلق في ريال مدريد بعد إصابة ألكسندر أرنولد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد تلقى ضربة مبكرة في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض الوافد الجديد ترينت ألكسندر أرنولد لإصابة مقلقة.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب الإنجليزي اضطر لمغادرة أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" خلال الدقائق الأولى من مواجهة الفريق أمام أولمبيك مارسيليا، بعد أن أمسك بالجزء الخلفي من فخذه، وسط شكوك قوية حول تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

وأوضحت أن مشاركة أرنولد الأولى بقميص ريال مدريد في البطولة القارية تحولت إلى صدمة، إذ سقط متأثرًا بآلام حادة أثناء محاولته إبعاد الكرة من منطقة الجزاء عقب استخلاصها من هجوم الفريق الفرنسي.

وتدخل الطاقم الطبي سريعًا لتقديم الإسعافات الأولية، قبل أن يتأكد عدم قدرته على استكمال اللقاء، ما أجبر المدرب تشابي ألونسو على الدفع بـ داني كارفاخال في الدقيقة الرابعة دون منح الأخير وقتًا كافيًا للإحماء.

ويأتي هذا التطور في وقت لم ينجح فيه أرنولد بعد في حجز مكان ثابت في تشكيلة الميرنغي، إذ تناوب بين المشاركة الأساسية والجلوس على مقاعد البدلاء، ولم يستكمل أي مباراة كاملة منذ وصوله.

ويخشى ريال مدريد أن يطول غياب اللاعب، خاصة أن ألونسو كان يعوّل عليه لتأمين الجبهة اليمنى هذا الموسم، بعد التعاقد معه مجانًا عقب رحيله عن ليفربول، مع دفع 10 ملايين يورو فقط لضمان مشاركته في كأس العالم للأندية.