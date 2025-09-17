نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ وتشيلسي في قمة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كلا من تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني عن تشكيلتهما في المباراة المرتقبة بينهما بعد قليل وذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وسيحتضن ملعب أليانز أرينا معقل النادي البافاري المباراة بين بايرن ميونخ وتشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو- توسين- تشالوباه- مارك كوكوريا.

خط الوسط: ريس جيمس- إنزو فيرنانديز- موسيس كايسيدو.

خط الهجوم: كول بالمر- جواو بيدرو- بيدرو نيتو.

بينما سيخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي: