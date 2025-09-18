نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك غدا الخميس في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حارس المرمى: عبد الله جمال، عبد الله محروس.

خط الدفاع: محمد عمار، عبد الله محمد، محمد إيهاب، حماده صلاح، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: محمد عبد السميع،عبد الرحمن الدح،إبراهيم عبد العال، محمد وجدي، محمد سمير كونتا، عمر القط، محمد خطاري، عمرو سعيد، محمد بحيرى، إريك تراوري.

وفي الهجوم: خالد النبريصي، أنور عبد السلام، نادر فرج.