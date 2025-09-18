نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 على ملعب "هيئة قناة السويس"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الفارس الأبيض وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل الدراويش المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة أربعة لقاءات.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا ON SPORTS 1HD، بتعليق المعلق محمد الشاذلي.