نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الخميس 18-9-2025 على ملعب "قناة السويس"، ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

تبدأ أحداث مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر حابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: عدي الدباغ، آدم كايد، خوان ألفينا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

تذاع مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا ON SPORTS 1HD، بتعليق المعلق محمد الشاذلي.