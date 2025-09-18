نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز أمام زد في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لاستئناف مواجهاته المحلية من جديد وذلك في مباراة أمام زد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى زد من أجل حصد النقاط الثلاث بينما على الجانب الاخر يأتي بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز أمام نظيره زد والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد الدفاع الجوي.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.