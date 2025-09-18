نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري.. من يتصدر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جولة جديدة يصل إليها قطار منافسات الدوري المصري الممتاز، والذي افتتحت فيه منافسات الجولة السابعة أمس. وفي جدول الهدافين سيطر نسور بورسعيد على المربع الذهبي وسط تألق كبير لرجال المدرب نبيل الكوكي. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي جدول هدافي الدوري المصري الممتاز: 1-صلاح محسن: 4 أهداف 2-عبد الرحيم دغموم: 4 أهداف 3-عمر الساعي: 3 أهداف 4-منذر طمين: 3 أهداف 5- أحمد فاروق: 3 أهداف 6-بدر موسى: هدفين 7-أحمد شوشة: هدفين وشهد جدول الهدافين غياب لاعبي الأهلي بعد النتائج المتراجعة وكذلك لاعبي الزمالك أصحاب الهدف الواحد في المباريات.