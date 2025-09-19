نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من جماهير الاتحاد السكندري إلى لاعبيها: هتكسبوا مين؟ هتكسبوا امتى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الغضب بين جماهير الاتحاد السكندرى منذ خسارة الفريق الأول لكرة القدم على ملعبه ووسط جماهيره أمام كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثًا للأضواء بهدف دون رد.

كانت جماهير الاتحاد السكندرى تمنى نفسها بتحقيق فوز كبير على كهرباء الإسماعيلية يرفع رصيد النقاط ورصيد الأهداف خاصة وإنه بالحسابات النظرية المباراة فى المتناول إلا أنه عند اقتراب نهاية الشوط الأول من نهايته هتفت الجماهير السكندرية للاعبيها (هتكسبوا مين ؟ ----- هتكسبوا إمتى).

ومع بدء الشوط ساندت الجماهير السكندرية فريقها على أمل تحقيق الفوز إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن وسجل محمد السيد شيكا هدف كهرباء الإسماعيلية وهو ما دفع الجماهير إلى الهجوم على لاعبيها وكررت هتافات الشوط الأول وأضافت هتافات أخرى ضد اللاعبين والجهاز الفني وطالبت برحيل المدير الفنى ومساعديه.

وعقب المباراة قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى إنهاء التعاقد مع أحمد سامى المدير الفني ومساعديه بالتراضي وكذلك خصم 10%من قيمة عقود اللاعبين وإيقاف صرف المستحقات المالية لحين تحسن النتائج.

وتنتظر الجماهير السكندرية الإعلان عن الجهاز الفنى الجديد.