وداعًا للسكري وأدويتة.. مشروب طبيعي موجود في بيتك يحميك من الإصابة بمرض السكر

الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة أُجريت بالتعاون بين باحثين من الهند والمملكة المتحدة، فائدة غير متوقعة لمنتجات الألبان في دعم استقرار مستويات السكر في الدم، حيث تفوقت نتائجها على الأنظمة النباتية الصرفة التي تعتمد على بدائل الحليب فقط.

أجريت الدراسة على 30 شخصًا بالغًا قُسّموا إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: اتبعت نظامًا نباتيًا يتضمن الحليب ومشتقاته.

المجموعة الثانية: التزمت بنظام نباتي بحت يعتمد على بدائل الألبان فقط.

وكشفت النتائج أن المجموعة التي استهلكت الحليب ومنتجاته، سجلت استقرارًا أفضل في مستويات الجلوكوز، مع تراجع حدة الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم.

كما لوحظ ارتفاع مستويات مادة الأستيل كارنيتين لديهم، وهي مركب يساهم في تحسين عملية تمثيل الدهون داخل الجسم. في المقابل، ارتفعت لدى المجموعة الثانية مستويات الفينيل ألانين، وهو مركب قد يضعف امتصاص الجلوكوز ويؤثر سلبًا على استقرار مستوياته.

نبه الخبراء إلى ضرورة استشارة الأطباء قبل إدخال أي تغييرات جوهرية على النظام الغذائي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في التمثيل الغذائي أو صعوبة في التحكم في مستويات السكر، كما شددوا على أن الوقاية من مرض السكري لا تعتمد فقط على نوعية المشروبات، بل تشمل أيضًا:

الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن.

الحد من تناول السكريات المكررة.

تجنب الإفراط في شرب العصائر والمشروبات الصناعية المحلاة.

وتفتح هذه النتائج الباب أمام مزيد من الدراسات لفهم الدور الذي يمكن أن تلعبه منتجات الألبان في تنظيم سكر الدم والوقاية من اضطراباته.