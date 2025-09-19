نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة عمر جابر تمنحه الراحة أمام الجونة والأنظار تتجه إلى بارون أوشينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه النية داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي يانيك فيريرا، لمنح عمر جابر راحة في مواجهة الجونة المقبلة، بعد تعرضه لإصابة عضلية طفيفة خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

ويسعى فيريرا لعدم المجازفة باللاعب الدولي، خاصة في ظل توالي المباريات وضغط الجدول المحلي، إذ يفضل منحه الوقت الكافي للتعافي بشكل كامل قبل العودة إلى التشكيل الأساسي.

وفي المقابل، تحظى مواجهة الجونة بأهمية خاصة لجماهير الزمالك، كونها قد تشهد الظهور الرسمي الأول للوافد الجديد بارون أوشينج، الذي انضم إلى الفريق في الانتقالات الصيفية، وسط توقعات كبيرة بمساهمته في تدعيم الجبهة اليمنى وخط الوسط الدفاعي.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الطبي القرار النهائي بشأن مشاركة عمر جابر، خلال المران الختامي قبل المباراة، بينما يدرس فيريرا الدفع بأوشينج تدريجيًا من أجل منحه الثقة ودمجه سريعًا في أجواء الفريق.