نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات اللائحة.. إغلاق باب التصويت في عمومية الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلق منذ قليل باب التصويت في عمومية النادي الأهلي، التي تم عقدها اليوم الجمعة بشأن تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكانت عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي انطلقت في التاسعة صباحا، وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي على التصويت قبل أن تغلق في السابعة مساء.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بتسجيل 5 آلاف عضو.

