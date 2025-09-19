الارشيف / الرياضة

تعديلات اللائحة.. إغلاق باب التصويت في عمومية الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

تعديلات اللائحة.. إغلاق باب التصويت في عمومية الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات اللائحة.. إغلاق باب التصويت في عمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلق منذ قليل باب التصويت في عمومية النادي الأهلي، التي تم عقدها اليوم الجمعة بشأن تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكانت عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي انطلقت في التاسعة صباحا، وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي على التصويت قبل أن تغلق في السابعة مساء.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بتسجيل 5 آلاف عضو.
 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا