الكلاسيكو.. تشكيل الهلال الرسمي أمام أهلي جدة في دوري روشن السعودي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو.. تشكيل الهلال الرسمي أمام أهلي جدة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي سيميوني انزاجي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره بعد قليل في لقاء ناري بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات قمة الجولة 3 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال أمام الأهلي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، روبن نيفيز، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، داروين نونيز، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

تردد قناة ثمانية 3

القمر: نايل سات 
التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.
 

