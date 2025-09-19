نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة توني.. تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الهلال في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الهلال بعد قليل في لقاء ناري بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات قمة الجولة 3 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الأهلي أمام الهلال

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، روجير ايبانيز، ميريح ديميرال، هوساوي.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، انزو ميلوت.

خط الهجوم: رياض محرز، توني، جونسالفيس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

تردد قناة ثمانية 3

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

