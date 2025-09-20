البايرن يقابل هوفنهايم في البوندسليغا

البايرن يقابل هوفنهايم في البوندسليغايتمسك بايرن ميونيخ بصدارة الترتيب في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم عندما يحلّ ضيفًا على هوفنهايم بعد غدٍ السبت في الجولة الرابعة من منافسات البطولة التي تنطلق غدًا الجمعة.

ويتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب صدارة الترتيب في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق الفوز في المباريات الثلاث الأولى، ويبحث عن مواصلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة.

وفي المقابل يحتل هوفنهايم المركز السادس برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، ويعلم أن المهمة لن تكون سهلة أمام بايرن ميونخ لكنه يأمل أن يقدم أفضل ما لديه لتحقيق نتيجة إيجابية.

وكان بايرن ميونخ قد حقق الفوز على تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مستهل مشواره بمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. ويلتقي شتوتغارت مع ضيفه سانت باول غدًا الجمعة عند انطلاق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وجمع شتوتجارت ثلاث نقاط من أول ثلاث جولات من انتصار وهزيمتين فيما جمع سانت باولي سبع نقاط من انتصارين وتعادل، في بداية مثالية للفريق. وتستكمل بعد غدٍ /السبت/ مباريات هذه الجولة، فإلى جانب مباراة بايرن ميونخ مع هوفنهايم، ويلتقي أوغسبورغ مع ماينز، ويلعب هامبورغ مع هايدينهايم، ويواجه فيردر برمين فريق فرايبورغ، ولايبزيغ مع كولن.