نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ]تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إسبانيول في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، راؤول أسينسيو، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، ماستانتونو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

