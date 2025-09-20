نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن كلا من مانشستر يونايتد وتشيلسي عن تشكيلتهما للمباراة المقررة بينهما بعد قليل على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من الفوز في مباراة، والتعادل في أخرى وخسر مبارتين أمام آرسنال ومانشستر سيتي.

بينما يمتلك تشيلسي 8 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب وحصدهم من فوز في مبارتين وتعادلين ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.



توج تشيلسي بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي ويحلم البلوز بالعودة إلى منصات التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غيابه منذ عام 2017.

من المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: لوك شاو، ماجواير، ماتايس دي ليخت.

خط الوسط: باتريك دورجو، نصير مزراوي، كاسيميرو، فرنانديز.

خط الهجوم: بريان مبويمو، ديالو، سيسكو.

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، جيمس رايس، فوفانا، تريفوه تشالوباه.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، ستيفاو، جواو بيدرو.