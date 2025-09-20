نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره إسبانيول بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في خامس جولات الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

افتتح إيدير ميليتاو أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22، بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي إلى ميليتاو الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة صاروخية بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 47، بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور إلى مبابي الذي سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.