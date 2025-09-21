نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: استياء من مدير التعاقدات في الأهلي بسبب فيشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور من مصدر داخل النادي الأهلي، عن استياء لجنة التخطيط ومجلس الإدارة من أداء أسامة هلال، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

خالد الغندور: استياء من مدير التعاقدات في الأهلي بسبب فيشر

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور:" شركة الكرة ولجنة التخطيط لديها استياء من أسامة هلال، خلال الفترة الماضية بسبب فشلة في المفاوضات مع عدة مدربين".

وتابع:"حتى المدير الفني السويسري فيشر، المفاوضات معه تأخرت بشكل كبير بعيدًا عن عدم اقانع العديد مع المدربين بتولي المهمة الفنية بالأهلي".

وأختتم: "الاستياء زاد بين مسئولي الأهلي بعد وضع فشر شروطه من خلال وكيل اعملاله بشأن الشرط الجزائي".

