نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمودة: الأهلي لديه أزمة في غرفة الملابس.. وأداء الفريق تحسن قليلا أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حمودة نجم فريق المقاولون العرب، عن فوز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد حمودة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "سيراميكا كليوباترا تعود على الخسارة أمام الأهلي، وعلي ماهر أخطأ في إدارة المباراة".

وأضاف أحمد حمودة: "مستوى الأهلي تحسن قليلا أمام سيراميكا كليوباترا، وأزمة الأهلي في غرفة الملابس وليس اللاعبين".

واختتم حديثه قائلًا: "هناك تراجع غريب في مستوى جيراديشار مع الأهلي، ومحمد علي بن رمضان لم يظهر بشكل جيد مع الفريق حتى الآن".