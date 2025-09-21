نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: شيكو بانزا صفقة فاشلة في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تامر عبد الحميد نحم الزمالك السابق، على مستوى صفقات الزمالك الجديدة هذا الموسم التي ضمها الأبيض في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال تامر عبد الحميد الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه مان تو مان: "صفقات الزمالك الجديدة في هذا الموسم كلها مفيش غير صفقة واحدة هو البرازيلي خوان ألفينا

الباقي عدي الدباغ حتى الآن لم يثبت وجوده، أدم كايد يظهر شوية يختفي شوية مش كدة، عمرو ناصر ماثبتش وجوده وأحمد شريف لم يظهر بما فيه الكافية".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "شيكوبانزا أنا يمكن من أول عشر دقايق في المباراة الأولى قلت ده أولى صفقات الزمالك الفاشلة".