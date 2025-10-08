العالم اليوم - فيديو يوثق نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال

انتم الان تتابعون خبر فيديو يوثق نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 02:16 صباحاً - نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من إطلاق نار استهدف موكبه، وفق ما أفادت وزيرة الثلاثاء، وذلك بعدما حاول مئات المحتجين على ارتفاع أسعار وقود الديزل التعرّض للموكب.

وقالت وزيرة البيئة إيناس مانزانو إن "نحو 500 شخص ظهروا وراحوا يرشقون (موكب الرئيس) بالحجارة، وهناك آثار رصاص على سيارة الرئيس". وأضافت "الحمد لله رئيسنا قوي جدا وشجاع ويواصل المضيّ قدما ويتابع جدول أعماله كالمعتاد". وبثّت الحكومة مقطع فيديو قالت إنه صوّر من داخل الموكب يظهر فيه متظاهرون يلفون أنفسهم بالأعلام وهم يتدافعون لالتقاط حجارة وقطع من الطوب لرشقها عند مرور سيارة الرئيس. ويُسمع في الفيديو صوت يقول "غطِّ رأسك! غطِّ رأسك!" بينما كانت المقذوفات تصطدم بسيارة الدفع الرباعي، محطّمة نافذة واحدة على الأقل. وتواجه الإكوادور منذ أيام تظاهرات تتخلّلها أحيانا أعمال عنف احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الديزل. واتهمت الحكومة عصابات لتهريب المخدرات تتنافس على السيطرة على طرق تجارة الكوكائين بالوقوف وراء أعمال الشغب هذه.

