نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري الممتاز.. إحصائيات الجولة العاشرة من دوري نايل وجدول ترتيب هدافي البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدوري المصري الممتاز.. إحصائيات الجولة العاشرة من دوري نايل وجدول ترتيب هدافي البطولة.

دوري نايل، انتهت الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز منذ أيام قليلة، وتوقفت بطولة الدوري من أجل مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الدوري المصري الممتاز، وشهدت الجولة العاشرة من دوري نايل العديد من الإحصائيات والأرقام سواء على مستوى المعدل التهديفي، أو معدل الإنذارات.

وفيما يلي نستعرض لكم خلال السطور التالية إحصائيات وأرقام الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

إحصائيات الجولة العاشرة من دوري نايل

1- شهدت الجولة العاشرة أحراز 19 هدف.

2- حصل لاعبي الأندية على 31 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء.

3- يتواجد نادي المصري البورسعيدي في الصدارة برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الزمالك والأهلي أصحاب المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط.

4- نادي الإسماعيلي الأكثر هزيمة برصيد 8 مباريات.

5- نادي غزل المحلة الأكثر تحقيقًا للتعادل برصيد 8 مواجهات.

6- نادي المصري الأقوى هجومًا برصيد 18 هدف.

7- كهرباء الإسماعيلية أضعف خط دفاع حيث أستقبل 18 هدف.

8- صلاح محسن مهاجم المصري يتربع على جدول ترتيب صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف.

9- محمد هاني يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 4 أسيستات.

10- المقاولون العرب وفاركو هما الفريقين الوحيدين الذين لم يحققوا أي انتصارات بعد مرور 10 أسابيع.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مرور 10 جولات

إحصائيات الدوري المصري، وجاءت ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة العاشرة كالآتي: