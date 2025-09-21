نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلانتا يهزم تورينو بثلاثية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز أتالانتا على مضيفه تورينو 3 - صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أتالانتا عن طريق نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة 30، وأضاف كمال الدين سليمانا الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وفي الدقيقة 38 عاد كرستوفيتش ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريق أتالانتا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد تورينو عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة كريمونيزي وضيفه بارما.

ولم يترجم كلا الفريقين الفرص السانحة لكليهما إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع كريمونيزي رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، بفارق الأهداف فقط خلف أتالانتا، وذلك بعد بداية رائعة له شهدت فوزه على ميلان وساسولو في أول جولتين.