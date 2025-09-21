نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة خيتافي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وخيتافي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، بيدري جونزاليس، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تُنقل مباراة برشلونة ضد خيتافي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اإماراتي علي سعيد الكعبي.

