القنصل المصري بجدة يدعم بيراميدز قبل نهائي كأس القارات الثلاث أمام الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - حرص السيد أحمد عبد المجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة، والسيد عمر الباز القنصل المصري، على دعم فريق نادي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وحرص أعضاء القنصلية المصرية على حضور أول تدريبات نادي بيراميدز في جدة بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، لدعم الفريق والتأكيد على المساندة لممثل مصر وقارة إفريقيا في البطولة العالمية.

