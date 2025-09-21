نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة اقتراب فيرناندو سانتوس من تدريب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد شوبير، حقيقة اقتراب فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال السابق من تولي تدريب الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

نفى شوبير عبر قناة الأهلي، كل ما يتردد حول مفاوضات النادي الأحمر مع البرتغالي فرناندو سانتوس لخلافة ريبيرو في قيادة الفريق الكروي الأول.

وقال شوبير أن ما تردد في الساعات الماضية عن التوصل لاتفاق مع البرتغالي فرناندو سانتوس غير صحيح.

وتابع قائلًا: “المدرب خارج الحسابات تمامًا، وفي تجاربه الأخيرة نتائجه سيئة، وأسلوب لعبه غير مناسب للنادي الأهلي”.