نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم كبير.. تعرف على "راتب" مدرب الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الأهلي رحلة البحث عن مدرب جديد خلفا للاسباني خوسيه ريبيرو والذي تم حل التعاقد معه بالتراضي بعد سوء النتائج.

وتولى عماد النحاس مسؤلية تدريب الفريق حتى الاستقرار على مدرب جديد.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: "لا يوجد استعجال في التعاقد مع مدرب أجنبي، حتى لا يتم التورط في التعاقد مع مدرب دون المستوى، ولا يتم تكرار ما حدث أيام خوسيه ريبيرو".

واختتم: "الأهلي رصد 3.5 إلى 4 مليون دولار أو يورو من أجل التعاقد مع مدرب جديد، والنادي لديه ميزانية جيدة تسمح بالتعاقد مع مدرب صاحب اسم كبير".

وارتبطت عدة أسماء بتدريب المارد الأحمر على رأسهم فشير لكن لم يتم حسم الأمر.