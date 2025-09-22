نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يهزم ساسولو بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق إنتر ميلان على نظيره ساسولو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساءالأحد على أرضية ملعب جيوزيبي مياتزا معقل الأفاعي، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة إنتر ميلان وساسولو في الكالتشيو

تمكن إنتر ميلان من تسجيل هدف التقدم عن طريق نجمه الإيطالي فيديريكو ديماركو في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، من صناعة بيتر سوتشيتش.

ثم أضاف إنتر ثاني أهدافه في اللقاء عن طريق اللاعب طارق موهاريموفيتش مدافع ساسولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.

وحاول فريق ساسولو تقليص الفارق، ونجح بالفعل عن طريق المغربي البديل وليد شريدة في الدقيقة 84، من تمريرة بيرادي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 6 في المركز العاشر، بينما يتوقف رصيد ساسولو عند النقطة 3 في المركز الرابع عشر.