نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضرب خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره خيتافي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تمكن فيران توريس من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من داني أولمو إلى توريس الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 35، بعد تمريرة من رافينيا إلى إلى توريس كان منفردًا بالمرمى ثم سجل الأخير الكرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 43، بعد تسديدة من فيران توريس من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع داني أولمو أن يسجل الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 62، بعد تمريرة من ماركوس راشفورد إلى ألمو الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

ترتيب فريقي برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة لقاء، فيما يحتل فريق خيتافي المركز الثامن برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاءين.