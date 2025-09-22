نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره خيتافي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

افتتح فيران توريس أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من داني أولمو إلى توريس الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 35، بعد تمريرة من رافينيا إلى إلى توريس كان منفردًا بالمرمى ثم سجل الأخير الكرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز داني أولمو التقدم بالهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 62، بعد تمريرة من ماركوس راشفورد إلى ألمو الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.