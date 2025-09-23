نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في خمس مباريات، فيما يحتل فريق ليفانتي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.