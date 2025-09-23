نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي لمواجهة لينكولن في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن تشيلسي الإنجليزي عن تشكيلته لمواجهة لينكولن سيتي أحد أندية الدرجة الثانية وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو).



وسيقوم المعلق محمد بركات بالتعليق على أحداث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 4.



تشير نتائج المواجهات السابقة بين تشيلسي ولينكولن إلى تفوق واضح للبلوز الذي فاز في آخر خمس مباريات، الأمر الذي يمنحه ثقة كبيرة قبل خوض هذه المواجهة في كأس الرابطة الإنجليزية.



تعد تلك المباراة نقطة حاسمة من أجل تحديد المتأهل إلى الدور المقبل، حيث يسعى تشيلسي لتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب بينما يسعى لينكولن سيتي لتقديم أداء مميز وقد يُحدث مفاجأة في البطولة.



من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: جورجنسون

خط الدفاع: جوستو - شالوباه - فوفانا - هاتو

خط الوسط: فرنانديز - أندري سانتوس - جيتينز

خط الهجوم: جارناتشو - جورج - بونانوتي