نتيجة مباراة تشيلسي ولينكولن في كأس الرابطة الإنجليزية

تمكن تشيلسي من التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي بعد فوزه على لينكولن بهدفين مقابل هدف في دور ال 32.

جاء الشوط الأول متعادلا ومتكافئا بين الجانبين ولم تسفر هجمات أي من الفريقين عن أهداف حتى تمكن روبرت ستريت لاعب لينكولن من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم لينكولن على حساب البلوز.

وفي الشوط الثاني، تمكن لاعبو تشيلسي من تعويض النتيجة بعد سيطرتهم على مجريات اللعب لينجحوا في تسجيل هدف التعادل مبكرا في الدقيقة 48 من توقيع تريكي جورج.



ولم يمهل لاعبو البلوز نظرائهم في لينكولن الوقت حتى نجحوا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 50 عن طريق بونانوتي.

جاءت باقي أحداث الشوط الثاني متواضعة ومتكافئة من كلا الفريقين ولم تثمر هجمات أية منهما عن أهداف لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي على لينكولن بهدفين مقابل هدف.