نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاري الآن - بث مباشر.. رايو فاليكانو يواجه إشبيلية في قمة مثيرة بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم في إسبانيا، السعودية، مصر، ودول الخليج العربي مواجهة قوية تحمل الكثير من الندية والإثارة، عندما يستضيف فريق رايو فاليكانو نظيره إشبيلية على ملعب فاييكاس مساء الأحد 28 سبتمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني (الليغا).

اللقاء لا يقبل أنصاف الحلول، فالمستضيف يطمح لكتابة التاريخ بتحقيق فوزه الثاني فقط على إشبيلية، بينما يدخل الفريق الأندلسي المواجهة بثقة عالية في ظل تفوقه الواضح في المواجهات المباشرة.

جدول موعد مباراة رايو فاليكانو ضد إشبيلية

اليوم والتاريخ الأحد 28 سبتمبر 2025 الجولة السابعة البطولة الدوري الإسباني – الليغا الملعب فاييكاس (مدريد)

جدول توقيت المباراة في الدول العربية والأوروبية

الدولة/المدينة التوقيت المغرب – تونس – الجزائر 1:00 ظهرًا القاهرة – فلسطين 2:00 ظهرًا مكة المكرمة – الخليج 3:00 عصرًا الإمارات – عمان 4:00 عصرًا مدريد – إسبانيا 2:00 ظهرًا

جدول القنوات الناقلة

المنطقة القنوات الناقلة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا beIN Sports HD إسبانيا Movistar LaLiga أوروبا القنوات الرسمية للدوري الإسباني

نظرة عامة على الفريقين قبل اللقاء

رايو فاليكانو: يعيش الفريق لحظات صعبة لكنه يعتمد على قوة ملعبه وحماس جماهيره. الفوز على إشبيلية سيكون بمثابة رسالة قوية لبقية فرق الدوري.

إشبيلية: يسعى لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، ويعتمد على خبرة لاعبيه الدوليين مثل يوسف النصيري وأوكامبوس، إلى جانب صلابة الدفاع بقيادة نافاس وأكونا.

جدول التشكيل المتوقع لرايو فاليكانو

المركز اللاعبون حارس المرمى ديميتريفسكي الدفاع باليو – كاتينا – لين – فران غارسيا الوسط أوسكار فالنتين – أوناي لوبيز – تريخو الهجوم إيسي بالازون – راؤول دي توماس – ألبارو غارسيا

جدول التشكيل المتوقع لإشبيلية

المركز اللاعبون حارس المرمى ماركو دميتروفيتش الدفاع نافاس – بادي – جوديل – أكونا الوسط راكيتيتش – سو – جوردان الهجوم أوكامبوس – يوسف النصيري – لاملا

جدول تاريخ المواجهات بين الفريقين

عدد المباريات فوز إشبيلية فوز رايو فاليكانو تعادل 10 5 1 4

يتوقع أن يدخل رايو فاليكانو المباراة بحذر دفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، خصوصًا عبر نجمه راؤول دي توماس. في المقابل، سيعتمد إشبيلية على الضغط العالي واستغلال الكرات العرضية التي يجيد النصيري تحويلها إلى أهداف.

العامل النفسي سيكون حاضرًا بقوة، فإشبيلية يعرف كيف يتعامل مع هذه المواجهات، لكن حماس الجمهور قد يكون سلاح فاليكانو الأبرز.