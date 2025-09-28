نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، بيدري جونزاليس، بيدري فيرنانديز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد، روني باردجي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تُنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

