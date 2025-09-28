نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا: بث مباشر.. صراع مثير بين مودرن سبورت وفاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سهرة كروية ينتظرها عشاق المستديرة في مصر والعالم العربي، تتجه الأضواء مساء اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025 إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي فريق مودرن سبورت مع ضيفه فاركو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

اللقاء يحمل الكثير من الطابع الخاص؛ فالجماهير تتطلع إلى مشاهدة مواجهة بين فريق يبحث عن تثبيت أقدامه في منتصف الجدول، وآخر يقاتل للهروب من القاع وإحياء آماله مبكرًا.

الوضع الحالي للفريقين

جدول مقارنة بين مودرن سبورت وفاركو قبل المباراة

الفريق المركز المباريات الفوز التعادل الهزيمة الأهداف له الأهداف عليه النقاط مودرن سبورت 11 8 3 2 3 10 11 11 فاركو 20 7 0 4 3 2 7 4

الوضع العام:

مودرن سبورت: يعيش ضغوطًا بعد ثلاث مباريات متتالية بلا فوز.

فاركو: لم يتذوق طعم الانتصار منذ بداية الموسم ويصارع للبقاء.

تحليل الأداء الفني

مودرن سبورت

قوة هجومية متقطعة، لكنه قادر على التسجيل أمام جمهوره.

مشكلته تكمن في قلة التركيز الدفاعي.

أبرز أسلحته: سرعة الأطراف والقدرة على اختراق المساحات.

فاركو

أضعف هجوم في البطولة حتى الآن بهدفين فقط.

يمتلك خط دفاع منظم إلى حد ما، لكنه ينهار عند الضغط.

يركز على الهجمات المرتدة وحراسة المرمى لإنقاذ الموقف.

المواجهات المباشرة بين الفريقين

الموسم عدد المباريات فوز مودرن سبورت فوز فاركو تعادل 2022/2023 2 1 0 1 2023/2024 2 1 1 0 2024/2025 3 1 0 2

اللقاء الأخير انتهى بالتعادل السلبي 0-0، ما يضفي طابع الثأر على مواجهة الليلة.

التوقعات الفنية

مودرن سبورت: قد يعتمد على طريقة لعب (4-2-3-1)، مع تقدم هجومي مكثف بحثًا عن التسجيل المبكر.

فاركو: مرجح أن يدخل بخطة دفاعية (4-5-1)، مع الاعتماد على المرتدات كخيار وحيد لهز شباك الخصم.

جدول أبرز مفاتيح اللعب

الفريق نجم متوقع دوره في المباراة مودرن سبورت المهاجم الأساسي صناعة الفارق داخل منطقة الجزاء فاركو حارس المرمى التصدي للضغط وإنقاذ النقاط

البث والتغطية

القناة الناقلة: أون سبورت 1 (ON Sport 1).

توقيت المباراة: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 6:00 بتوقيت الرياض – 7:00 بتوقيت أبوظبي.

الاستوديو التحليلي: ينطلق قبل ساعة بمشاركة محللين وخبراء للحديث عن فرص الفريقين.

السيناريوهات المحتملة

فوز مودرن سبورت → يرتفع رصيده إلى 14 نقطة ويقترب من المربع الذهبي.

فوز فاركو → يحقق فوزه الأول ويمنح نفسه قبلة الحياة في صراع البقاء.

التعادل → يزيد أزمات الفريقين خاصة فاركو صاحب المركز الأخير.

أعصاب على المحك

لقاء الليلة ليس مجرد مباراة في الدوري، بل هو اختبار قوة وصبر بين فريقين أحدهما يسعى لاستعادة الثقة والآخر يريد الهروب من شبح الهبوط.

الجماهير على موعد مع 90 دقيقة مليئة بالندية، والتساؤل يظل مفتوحًا حتى صافرة النهاية:

هل ينجح مودرن سبورت في فرض شخصيته الهجومية أم يكتب فاركو أول انتصاراته ويقلب الطاولة؟

البث المباشر سيحمل الإجابة، وعلى المشاهدين الاستعداد لواحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة.