الرياض - كتبت رنا صلاح - موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد ينتظره ملايين المشجعين في أنحاء العالم، الجميع يترقب لحظة انطلاق صافرة البداية، خاصة بعد تعثر ريال مدريد الأخير الذي زاد من شغف جماهير برشلونة لاستعادة الصدارة، المنافسة تحتدم والجميع متحمس لمشاهدة مواجهة عنوانها الإثارة بين طموح الكبار وسعي سوسيداد للهروب من منطقة الخطر، تفاصيل الحدث لا تزال تبهر الجميع.

"مباراة نارية".. مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد الآن في الدوري الإسباني 2025/2026 بدون تقطيع عبر

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد سيشهد متابعة مكثفة من جماهير الدوري الإسباني هذه الليلة، إذ يحتضن ملعب لويس كومبانيس الأولمبي المواجهة المنتظرة ضمن الأسبوع السابع لموسم 2025-2026، تنطلق المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تبدأ في السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، ويتطلع جمهور برشلونة لتحقيق الفوز مع رغبة ريال سوسيداد في اقتناص النقاط الثلاث لإبعاد نفسه عن منطقة الهبوط، وإليكم توقيتات اللقاء في عدة عواصم عربية:

المدينة توقيت المباراة

القاهرة 7:30 مساءً

الرياض 7:30 مساءً

دبي 8:30 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر

محبو كرة القدم بإمكانهم متابعة موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد من خلال قناة بي إن سبورتس HD3، التي تقدم تغطية خاصة لأحداث هذا الديربي الإسباني، كما وفرت منصتا “بي إن كونكت” و”تود” فرصة وافية لعشاق الفريقين لمتابعة البث المباشر عبر الإنترنت، سواء كنت تفضل المشاهدة التقليدية أو متابعة اللقاء من هاتفك، الخيارات متاحة لك بكل سهولة.

قناة بي إن سبورتس HD3

منصة بي إن كونكت الرقمية

منصة تود للبث المباشر

تطبيقات الهواتف الذكية للمشاهدة الحية

تشكيل برشلونة وريال سوسيداد المتوقع وتغييرات آخر اللحظات

عشية موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد تكثف التحضيرات وتزداد التكهنات حول التشكيل الأساسي، سيعود الحارس تشيزني لحماية شباك برشلونة، في حين يتشكل خط الدفاع من كوندي، كوبارسي، كريستنسن، ومارتين، أما خط الوسط فيعتمد على فرينكي دي يونج، أولمو، وبيدري، بينما يقود الهجوم يامال وتوريس وراشفورد، ما يؤكد اتساع الخيارات الهجومية للمدرب فليك. مع عودة لامين يامال بعد غياب بسبب الإصابة، أعلن هانسي فليك نيته منحه دقائق للمشاركة، حيث يرى أن وجوده سيكون مؤثرًا بغض النظر عن بدءه أساسيا أو من دكة البدلاء، وعلى الجانب الآخر، يواجه الفريق بعض التحديات بسبب إصابات مثل رافينيا، وجوان جارسيا، وغافي، إلا أن المدرب أبدى ارتياحه وثقته في العناصر المتاحة لتعويض الغيابات.

تصريحات فليك وفرانشيسكو قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

قبل موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، أكد هانسي فليك أن مشاركة يامال تعزز الهجوم البرشلوني رغم الإصابات، وأوضح أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في مباريات بهذا الحجم، لكن ثقته تظل كبيرة في لاعبيه وقدرتهم على تقديم المردود المطلوب داخل الملعب، أما على الجبهة الأخرى، شدد سيرجيو فرانشيسكو مدرب ريال سوسيداد أن فريقه سيخوض اللقاء بروح قتالية عالية، ساعيًا لاستغلال هفوات برشلونة وتحويلها إلى فرص تهديف وصولًا لنتيجة تصعد بالفريق بعيدًا عن مراكز الخطر. الحماس يعانق جماهير كرة القدم في انتظار موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد وسط أجواء مشحونة بالتوقعات والرغبة في تحقيق النقاط الكاملة لكلا الطرفين، سهرة كروية ينتظرها الجميع في جدول مباريات الدوري الإسباني بصبغة التشويق والندية.