جاري الآن مواجهة مودرن سبورت وفاركو في الدوري المصري

في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025 مواجهة مثيرة بين مودرن سبورت وفاركو

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025 مواجهة مثيرة بين مودرن سبورت وفاركو على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة بتوقيت الرياض – السابعة بتوقيت أبوظبي.

جدول ترتيب الفريقين قبل المباراة

الفريق المركز المباريات الفوز التعادل الهزيمة له عليه النقاط مودرن سبورت 11 8 3 2 3 10 11 11 فاركو 20 7 0 4 3 2 7 4

تاريخ المواجهات المباشرة

الموسم عدد المباريات فوز مودرن سبورت فوز فاركو تعادل 2022/2023 2 1 0 1 2023/2024 2 1 1 0 2024/2025 3 1 0 2

التوقعات التكتيكية