بث مباشر يلاشوت.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني (1-1)

بث مباشر مباراة برشلونة، يخوض نادي برشلونة مواجهة هامه اليوم بعد قليل أمام منافسة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

بث مباشر.. موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم، 28 سبتمبر 2025، بعد قليل وبالتحديد في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و5:30 مساءً بتوقيت تونس، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وتُلعب على ملعب إستادي أولمبيك لويس كومبانيس في برشلونة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر من هنا.

بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

ومن المقرر أن تُنقل المباراة بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS 1، بتعليق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وقبل مباراة الليلة يدخل نادي برشلونة المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

فيما يأتي نادي ريال سوسيداد في المركز السابع عشر بـ 5 نقاط.

تاريخ مواجهات الفريقين

وقبل مواجهة اليوم التقى الفريقين من قبل في 196 مباراة، فاز برشلونة في 116 مباراة، وحقق ريال سوسيداد الانتصار في 38 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 42 مباراة.