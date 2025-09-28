نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة أمام وادي دجلة في الدوري المصري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة وادى دجله المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مباريات دورى نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: شريف رضا - محمددبش - محمد رجب - عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: سمير فكرى - خالد الغندور - عمرو السيسى - أحمد فوزى.

خط الهجوم: صامويل امادى - بابى بادجى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: الهانى سليمان - محمد كونيه - الحبيب أحمد حسن - أحمد خالد - محمد مصطفى" ميدو" - محمد سعيد "مكرونه"- يوسف عفيفى - حسام أشرف - عبده يحيى.

ويحتل سموحه المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط بينما يحتل دجله المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

