نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر -- يلا سبورت ميلان يصطدم بنابولي في قمة الدوري الإيطالي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر يلا سبورت ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

صدام كروي من العيار الثقيل في "السيري آ"

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية والعالمية مساء الأحد، إلى ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو، حيث يلتقي فريقا إيه سي ميلان ونابولي في قمة الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ" موسم 2025/2026.

المباراة المرتقبة تحمل طابعًا خاصًا، ليس فقط لقيمة الفريقين التاريخية، بل لأنها تأتي في وقت مبكر من الموسم وتعد اختبارًا حقيقيًا لطموح كل طرف في المنافسة على اللقب.

ميلان.. عودة الحلم الغائب

يدخل ميلان اللقاء وهو يسعى إلى استعادة بريقه في البطولة المحلية بعد بداية متذبذبة، إذ حقق الفريق نتائج جيدة لكنه فقد بعض النقاط المهمة أمام منافسين أقل قوة. ويأمل المدير الفني ستيفانو بيولي أن يكون هذا اللقاء فرصة لإرسال رسالة قوية لمنافسيه بأن "الروسونيري" عاد بالفعل ليكون منافسًا جادًا على اللقب.

ميلان يعتمد على مجموعة من النجوم البارزين، في مقدمتهم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الذي ما زال يحافظ على حضوره القوي داخل منطقة الجزاء، إلى جانب النجم البرتغالي رافائيل لياو الذي يمثل سلاح الفريق الأبرز بسرعته ومهاراته في اختراق الدفاعات، بالإضافة إلى ثيو هيرنانديز القادم من الخلف لدعم الهجوم، وحارس المرمى المخضرم مايك مينيان الذي يعد أحد أفضل الحراس في أوروبا.

نابولي.. حامل اللقب السابق يسعى للعودة

على الجانب الآخر، يدخل نابولي المباراة بطموحات كبيرة، خاصة بعد أن فقد لقبه في الموسم الماضي لصالح إنتر ميلان. الفريق الجنوبي بقيادة مدربه الجديد يعتمد على أسلوب هجومي قوي يركز على الاستحواذ وصناعة الفرص. النيجيري فيكتور أوسيمين يعد السلاح الأبرز في الخط الأمامي، إلى جانب الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي يقدم أداءً مميزًا على الأطراف بمهاراته ومراوغاته الخطيرة.

نابولي يسعى لتأكيد أنه ما زال قوة لا يستهان بها في الكرة الإيطالية، وأنه قادر على العودة إلى سباق الصدارة رغم المنافسة الشرسة من أندية ميلان، يوفنتوس، وإنتر.

موعد مباراة ميلان ونابولي

اليوم: الأحد 28 سبتمبر 2025

الساعة: 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 10:45 مساءً بتوقيت أبوظبي – 8:45 مساءً بتوقيت روما.

الملعب: سان سيرو – مدينة ميلانو.

القنوات الناقلة والترددات

تنقل المباراة مباشرة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية بصفتها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث خصصت القناة استوديو تحليلي موسع يضم نخبة من نجوم التحليل الكروي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات: 11411 (أفقي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على عرب سات: 11804 (أفقي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر من خلال تطبيقات القناة والمنصات الرقمية الرسمية بجودة HD.

معلق المباراة

أسندت إدارة قنوات أبوظبي الرياضية مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق الرياضي فارس عوض، المعروف بصوته الحماسي وقدرته على نقل أجواء المباريات الكبيرة، ما يضيف مزيدًا من الإثارة على قمة ميلان ونابولي.

تحليل فني وتكتيكي

من الناحية الفنية، يتوقع أن يعتمد ميلان على اللعب المباشر والضغط العالي في منتصف الملعب لحرمان نابولي من بناء الهجمات. سرعة رافائيل لياو على الجهة اليسرى ستكون نقطة ارتكاز رئيسية في هجمات الروسونيري، فيما سيحاول جيرو استغلال الكرات العرضية القادمة من هيرنانديز وكالابريا. خط الوسط بقيادة تونالي سيكون مسؤولًا عن إيقاف تحركات نابولي في العمق.

في المقابل، يركز نابولي على الاستحواذ وتمرير الكرة بسرعة بين الخطوط، معتمدًا على انسجام أوسيمين وكفاراتسخيليا في الخط الأمامي. الفريق الجنوبي قد يستغل المساحات خلف دفاع ميلان عند تقدم الظهيرين، ما يجعله خطيرًا جدًا في المرتدات. كما أن تسديدات زيلينسكي من خارج المنطقة تمثل سلاحًا إضافيًا يمكن أن يغير مسار المباراة.

جماهير سان سيرو.. كلمة السر

الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في ملعب سان سيرو سيمنح ميلان دفعة معنوية هائلة، خاصة أن الجماهير الإيطالية عادة ما تكون عاملًا حاسمًا في مثل هذه القمم. لكن نابولي أثبت في أكثر من مناسبة أنه قادر على اللعب بثقة تحت الضغط، وهو ما يزيد من صعوبة التوقعات بشأن هوية الفائز.

سيناريوهات متوقعة

في حال نجح ميلان في فرض أسلوبه منذ البداية، قد يتمكن من خطف هدف مبكر يربك حسابات نابولي.

بينما لو تمكن نابولي من امتصاص ضغط أصحاب الأرض والسيطرة على وسط الملعب، سيكون الأقرب للخروج بنتيجة إيجابية.

التعادل يبقى نتيجة واردة جدًا بالنظر لتقارب مستوى الفريقين، لكن أي خطأ دفاعي قد يكون كافيًا لحسم القمة.

لقب شرس يطارد ميلان ونابولي

مباراة ميلان ونابولي تعد واحدة من أبرز مواجهات الدوري الإيطالي هذا الموسم، لما تحمله من ندية وتاريخ كبير بين الفريقين. وبين طموح "الروسونيري" في استعادة أمجاده المحلية، وسعي نابولي لإثبات أنه ما زال منافسًا شرسًا على اللقب، ينتظر عشاق الكرة العالمية سهرة كروية مثيرة على أرضية سان سيرو.