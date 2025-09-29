نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة «الشناوي».. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، نظيره فريق الزمالك، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الأهلي المتوقع

يدخل عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي المباراة أمام الزمالك، بنسبة كبيرة بهذا التشكيل وطريقة اللعب، والتي ستكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل "كوكا".



خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حسين الشحات.



خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف، محمود حسن "تريزيجية".



موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة الثامنة من مساء اليوم الإثنين بين الأهلي أمام نظيره الزمالك.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية.

