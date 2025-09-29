نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بنتايك» أساسي.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة القمة أمام نظيره فريق الأهلي، وذلك مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع

من الأقرب أن يبدأ المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك، مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.



خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.



خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.



خط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، خوان ألفينا بيزيرا.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

يحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بعد خوضه 8 مباريات في البطولة، بينما يأتي فريق الأهلي في المرتبة الثامنة برصيد 12 نقطة.

يذكر أن فريق الأهلي خاض 7 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز في 3، وهزم في مباراة واحدة، وتعادل في 3 مباريات.

