نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر الحالي في لقاء هام وناري بينهم بستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

وتقرر أن يكون حسن العيدروس هو معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان التي ستبدأ في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

