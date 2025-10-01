نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر الحالي في لقاء هام وناري بينهم بستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.
معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان
وتقرر أن يكون حسن العيدروس هو معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان التي ستبدأ في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.