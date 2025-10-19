أحمد جودة - القاهرة - عاجل | الخارجية الأمريكية تحذر من انتهاك وشيك لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتلوّح بإجراءات لحماية المدنيين

واشنطن: تقارير موثوقة عن هجوم تخطط له "حماس" ضد سكان غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أبلغت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بوجود تقارير موثوقة تشير إلى نية حركة "حماس" تنفيذ هجوم وشيك ضد المدنيين داخل القطاع، معتبرة أن هذا التحرك المحتمل يشكل انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة مصرية ودولية.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان عاجل، أن أي عمل عدائي من هذا النوع سيقوض التقدم الكبير الذي تحقق عبر جهود الوساطة الدولية خلال الأسابيع الماضية، محذّرة من أن الدول الضامنة للاتفاق لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تنفيذ الهجوم.

التزام الدول الضامنة بحماية المدنيين وضمان استمرار الهدوء

وأضاف البيان أن الدول الضامنة لاتفاق غزة طالبت حركة "حماس" بالوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب بنود وقف إطلاق النار، مشددة على أن أي خرق من جانبها سيقابل بإجراءات فورية لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار الميداني.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الدول الراعية للاتفاق، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ومصر وقطر، متمسكة بالتزامها الراسخ بضمان سلامة السكان المدنيين في غزة والحفاظ على الهدوء على الأرض، مؤكدة أن المسار السياسي ما زال هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.