معلق مباراة موناكو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي الإنجليزي ضيفا على نظيره موناكو الفرنسي اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر الجاري في لقاء منتظر وناري بينهم بستاد لويس الثاني ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة موناكو ومانشستر سيتي

وتقرر أن يكون المعلق الشهير عصام الشوالي هو معلق مباراة موناكو ومانشسترسيتي التي ستبدأ في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة موناكو ومانشستر سيتي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.