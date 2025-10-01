الرياضة

معلق مباراة موناكو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

معلق مباراة موناكو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة موناكو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي الإنجليزي ضيفا على نظيره موناكو الفرنسي اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر الجاري في لقاء منتظر وناري بينهم بستاد لويس الثاني ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة موناكو ومانشستر سيتي

وتقرر أن يكون المعلق الشهير عصام الشوالي هو معلق مباراة موناكو ومانشسترسيتي التي ستبدأ في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة موناكو ومانشستر سيتي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا