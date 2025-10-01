فـي دوري أبطال أوروبا: هاتريك لمبابي وخسارة صادمة لليفربول وفوز عريض لإنتر وبايرن

استانا ـ أ.ف.ب: قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد الإسباني إلى استعادة توازنه بتسجيله ثلاثية في الفوز الكاسح على مضيفه كايرات الكازاخستاني 5-0 في الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة، فيما تلقى ليفربول الإنجليزي خسارة صادمة أمام جلطة سراي التركي 0-1، وحقق إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني انتصارين عريضين.

في المباراة الأولى على ملعب كايرات، سجل مبابي ثلاثيته «هاتريك» في الدقائق 25 من ركلة جزاء و52 و74، قبل أن يضيف البديلان الفرنسي إدواردو كامافينغا والمغربي إبراهيم دياس الهدفين الرابع والخامس تواليا (83 و90+3). ورفع ريال بطل أوروبا 15 مرة، رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه على مرسيليا الفرنسي 2-1، في حين تلقى ++كايرات الوافد الجديد إلى المسابقة خسارته الثانية بعد الأولى أمام سبورتينغ البرتغالي 1-4.

وكان ريال سقط أمام جاره أتلتيكو 2-5 في المرحلة السابعة من الدوري وخسر الصدارة لصالح غريمه برشلونة بفارق نقطة، علما انه يستضيف فياريال السبت المقبل. وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء (25) وأضاف الثاني بعد تمريرة طويلة من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (52)، قبل أن يكمل الثلاثية بأجمل طريقة، حين تسلم تمريرة من التركي أردا غولر وسدد الكرة قوية من على مشارف المنطقة إلى يسار المرمى (74). وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة، سجل كامافينغا أول أهدافه في المسابقة برأسية بعد انطلاقة رائعة من البديل الآخر البرازيلي رودريجيو (83). وختم دياس مهرجان الأهداف بالخامس بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من البديل جونسالو جارسيا (90+3). وسقط ليفربول في اسطنبول بهدف نظيف سجله النيجيري فيكتور أوسيمهن من ركلة جزاء (16)، لكنه خرج لاحقا مصابا (71).

وهذه الخسارة الثانية تواليا لليفربول بعد أولى أمام كريستال بالاس (1-2) في الدوري، عقب خمسة انتصارات متتالية ضمن «بريميرليغ»، وفوز بشق الأنفس على أتلتيكو مدريد 3-2 في دوري الأبطال.

وواصل إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي انطلاقته المثالية وحقق فوزه الثاني، على حساب ضيفه سلافيا براغ التشيكي 3-0. على ملعب جوزيبي مياتسا في ميلانو، سجل ثلاثية إنتر قائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (30 و65) والهولندي دنزل دمفريس (34). في المقابل، تلقى سلافيا براغ خسارته الاولى بعدما بدأ مشواره بالتعادل مع بودو جليمت النروجي 2-2. وقلب أتالانتا الإيطالي تأخره أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف وفاز عليه 2-1 محققا انتصاره الأول.

وبعد تقدم أصحاب الأرض بهدف خريستوس دزوليس (38)، عادل البديل الصربي لازار ساماردجيتش من ركلة جزاء (74)، ثم سجل الكرواتي ماريو باشاليتش هدف الفوز (87).

وفي ليماسول، واصل بايرن ميونيخ الألماني انتصاراته الساحقة وهزّ شباك مضيفه بافوس القبرصي خمس مرات في الفوز 5-1.

وكعادته، لم يغب الهدّاف الإنكليزي هاري كاين عن الموعد فسجّل هدفين (15 و34) وأضاف البرتغالي رافايل غيريرو (20) والسنغالي نيكولاس جاكسون (31) والفرنسي ميكايل أوليسيه (69) باقي الأهداف.